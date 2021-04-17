В Якутии поймано необычное животное

В Среднеколымскую инспекцию государственного экологического надзора поступило сообщение от местного жителя о том, что в его капкан угодил хищник. Охотник имеет разрешение на регулирование численности волков. По словам охотника, пойманный хищник может быть помесью волка и собаки.



В связи с этим, в целях проверки данной информации и.о. руководителя Среднеколымской инспекции государственного экологического надзора Бурнашова Н.Д., инспектор Ресурсного резервата «Троицкое» Попов В.Г. и представители Ветеринарной лаборатории по Среднеколымскому району произвели осмотр и замеры хищника. Специалисты действовали по инструкции сотрудника Института биологии и криолитозоны СО РАН г. Якутск. Отобранный анализ направлен для изучения происхождения хищника