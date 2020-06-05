В Якутии пойман уголовник-рецидивист

4 июня в 20:50 в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району Якутии обратился 63-летний житель п. Мохсоголлох с заявлением об угоне транспортного средства. Пенсионер пояснил, в ночь с 3 на 4 июня неизвестное лицо путем срыва навесного замка из гаража по ул. Заводская совершил угон его автомобиля «Ниссан Атлас».

Сразу же после поступления информации все дежурившие патрули были ориентированы на установление и задержание угнанного транспорта.

В тот же день в результате розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД в Якутске был установлен и задержан подозреваемый в угоне грузовика. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний мужчина – уроженец одного из районов республики.

Увидев полицейских, злоумышленник не стал отрицать и признался в содеянном. Он пояснил, что угнанный им автомобиль «Ниссан Атлас» находится на берегу реки Лена возле паромной переправы п. Нижний Бестях Мегино- Кангаласского района.

Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен собственнику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Напомним, что санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.