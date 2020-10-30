В Якутии поймали за руку «пособистов»

Более полумиллиона рублей получили бывшие безработные Якутии и – поплатились.

Специалисты службы занятости Якутии выявили граждан, утративших право на пособие по безработице, но продолжавших его получать, поскольку не проинформировали центр занятости о вновь возникших обстоятельствах.

За 9 месяцев сумма незаконно полученных средств составила 561000 рублей. Из них в добровольном порядке возвращено 167000 рублей.

Большинство граждан, получающих данное пособие, добросовестно пользуются предоставленными им правами и выполняют свои обязанности.

Но нередки случаи предоставления гражданами недостоверных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на возможность его назначения.

К обманным путям относятся:

— Скрытие факта имеющейся работы при постановке на учёт в качестве безработного либо в период получения пособия по безработице;

— Предоставление поддельных документов

— Трудовая книжка с поддельными записями

— Скрытие факта назначения пенсии, обучения по очной форме в различных учебных заведениях и др.

— Справка с завышенным средним заработком;

Если установлен факт попытки получения или получения пособия по безработице обманным путем в соответствии с п. 2 ст. 35 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» выплата пособия по безработице прекращается со снятием с учета в качестве безработного. Гражданину предлагается добровольно возместить ущерб.

В случае отказа от добровольного возмещения ущерба дело передаётся в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по статье 159-2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Гражданину может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 120000 рублей или в размере заработной платы.