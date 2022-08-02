02.08.2022
08:47
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Погода

В Якутии похолодает, но только чуть-чуть

В центральных, южных, нижнеленских и северо-восточных районах кратковременные дожди, в Кобяйском, Жиганском местами ливни, грозы. На севере местами порывистый ветер до 9-14 м/с, при грозах и в Арктических районах днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13+18°, на севере и в Арктических районах +6+11°, днем +24+29°, на севере +14+19°, в Арктических районах +9+14°.

В Якутске ночью и утром дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с., днем температура +24+26°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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