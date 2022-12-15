В Якутии погиб семиклассник — четвертая смерть ребенка от вдыхания газа

Уполномоченный по правам ребенка Якутии Туйаара Васильева:

Семиклассник в одном из районов республики умер 7 декабря после вдыхания газовых паров. Ведутся следственные мероприятия по выяснению обстоятельств смерти. Это большая трагедия для семьи, выражаю глубокие соболезнования…

С этого года в республике действует закон о запрете продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. За нарушение этого закона предполагается ответственность, предусмотренная Кодексом об административных нарушениях Якутии. Те, кто покупает подросткам газовые баллончики по просьбе детей, и те, кто продаёт их детям должны понимать, к каким последствиям это может привести. С начала года мы уже потеряли четверых детей.

Вдыхая газ, ребенок в любой момент может умереть от удушья. Может произойти паралич дыхательных путей, отек лёгких и мозга, остановка сердца. В отличие от других видов токсикомании, газ не даёт специфического запаха на одежде.

Внешне у ребёнка можно заметить:

отёчность и прилив крови к голове (красное и горячее лицо)

раздражение слизистых рта и носа

вокруг губ, у уголков раздражение на коже

охриплость

апатия или, наоборот, возбудимость

тошнота, рвота, сонливость, бледность кожи

изменение поведения: агрессия, скрытность и пр.

слезящиеся и красные глаза, расширенные зрачки

«пьяное» состояние, но нет запаха алкоголя

Если вы нашли у своего ребёнка зажигалку, но не обнаружили сигарет — это вовсе не значит, что всё хорошо. Призываем родителей проявлять бдительность и знать чем занят и увлекается ваш ребенок. Для этого необходимо выстраивать с ребенком отношения, основанные на доверии, любви и уважении друг к другу.