27.08.2022
15:00
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Происшествия

В Якутии погиб рабочий ООО «Якутское золото»

Государственной инспекцией труда в Республике Саха (Якутия) в составе комиссии было проведено расследование несчастного случая, происшедшего 06.08.2022 г. в Оймяконском районе Республики Саха (Якутия), с работником организации ООО «Якутское Золото», сообщается на сайте ведомства.

При выполнении работ по затяжке межрамного пространства решётчатой сеткой, произошло внезапное отслоение пласта горной породы по зоне контакта, в левой части кровли выработки. В результате обрушения, один работник был смертельно травмирован, второй получил рублено-резаные раны и третий рабочий был сбит с ног, травм не получил.

Причинами несчастного случая послужила:

— нарушение технологического процесса, выразившаяся в несвоевременном креплении горных выработок в соответствии с типовым паспортом крепления участка подземных горных работ;

— неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в неудовлетворительной организации и осуществлении производственным контролем за соблюдением требований охраны труда.

Фото: ЯСИА
Источник: Госинспекция труда в Республике Саха (Якутия)

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