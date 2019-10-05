05.10.2019
13:42
2962
Происшествия
В Якутии погиб экс-депутат от лап медведя
Как стало известно ЯСИА, жертвой медведя в Оймяконском районе стал экс-депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Александр Крылов. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.
«Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор», — сказал Игорь Водовозов.
Утверждают, что Крылов с компанией отправился на охоту. Взяв квадроцикл, поехал в сторону Томтора. Во время поездки на дорогу выскочил медведь, которого экс-депутат застрелил. Он решил подойти к бездыханному телу зверя, и в этот момент на него накинулся второй хищник, нанесший смертельные ранения.
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