В Якутии подвели итоги операции «Нелегальный мигрант»

На территории Республики Саха (Якутия) проведен 2 этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».В период операции было задействовано 864сотрудника полиции, а также 63сотрудника иных правоохранительных органов.

В целом, территориальными органами МВД России на районном уровне самостоятельно и совместно с иными правоохранительными органами проверено 1210 объектов, в том числе в сфере промышленности – 5, сельского хозяйства – 10, строительства – 117, торговли – 102, бытового обслуживания – 94, транспорта – 142, общественного питания – 51, жилого сектора – 643, иной сфере – 55.

В ходе выездов на объектах была проведена разъяснительная беседа с представителями организаций о порядке привлечения и использования для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации.

Всего в ходе операции проверено более 2000 иностранных граждан. По результатам проведенных мероприятий выявлено 244 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе: за нарушение режима пребывания в Российской Федерации – 159, за нарушение правил привлечения и использования иностранных работников – 59, за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета –26.

По факту незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан в отношении двух коммерческих организаций составлено 11 административных протоколов по ст.18.15 КоАП РФ. Материалы по данным правонарушениям переданы в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудниками подразделений ГИБДД выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения191иностранных граждан: 8 граждан Республики Азербайджан, 1 гражданин Республики Беларусь, 3 граждан КНР, 53 гражданина Республики Таджикистан, 19 граждан Республики Узбекистан, 79 граждан Киргизской Республики, 3 гражданина Украины, 25 граждан Республики Армения.

Территориальными органами МВД России на районном уровне принято 15 решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации. По выявленным в ходе операциям правонарушениям со стороны иностранных граждан принято 13 решений о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

Всего по результатам рассмотрения административных материалов назначено наказаний в виде штрафа на общую сумму – 440100рублей.

Выявлено10 материалов, содержащих признаки преступлений в сфере миграции, предусмотренных ст.322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации» – 3, ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания» – 5, ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков – 2.