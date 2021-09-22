В Якутии подвели итоги двухмесячника по санитарной очистке

Хорошей работой отличились среди северных районов: Среднеколымский, Оленекский и Аллаиховский, а среди центральных и южных: ГО «город Якутск», Мегино-Кангаласский, Мирнинский и Усть-Алданский районы.

Об этом сообщили в ходе заседания по проведению двухмесячника по санитарной очистке на территории населенных пунктов Республики Саха (Якутия) в 2021 году. В работе заседания приняли участие главы муниципальных районов и члены комиссии.

Как отметил заместитель председателя Комиссии по организации двухмесячника по санитарной очистке территорий населенных пунктов Республики Саха (Якутия) Сахамин Афанасьев, несмотря на напряженную обстановку с распространением коронавирусной инфекции муниципальными образованиями проведен большой объем работ.

«Хочу поблагодарить всех якутян, которые принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках двухмесячника. Благодаря вам наши города и села стали намного чище и зеленее. Надеемся, что из года в год такие мероприятия будут набирать обороты и охватывать все больше неравнодушных, осознанных граждан», — сказал министр.

В рамках двухмесячника на территории Якутии проведено более 4 тысяч субботников, приняло участие 80837 граждан. Активно принимали участие предприятия и организации. Всего вывезено 94758,72 куб. м бытового мусора, посажено 9641 деревьев и кустарников.

Кроме того, в ходе субботников ликвидировано 510 несанкционированных свалок и приведено в нормативное состояние 1360 контейнерных площадок. Административными комиссиями органов местного самоуправления составлено 537 протоколов и предъявлено штрафов по статье 6.25 КоАП РС(Я) на сумму 1060,00 тысяч рублей.