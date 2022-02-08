В Якутии подсчитали к чему может привести приход малыша с недомоганием в детсад

Первый пилотный проект по внедрению здоровьесберегающих механизмов Национальной социальной инициативы в социальную сферу республики рассмотрен сегодня на совещании у вице-премьера Правительства Якутии Ольги БАЛАБКИНОЙ.

В республике с участием госкорпорации «Росатом» планируется реализовать 15 социальных проектов, в том числе по снижению уровня заболеваемости воспитанников детских садов. В региональную команду данного проекта вошли семь дошкольных образовательных организаций из Горного, Сунтарского, Усть-Янского районов, городов Нерюнгри, Мирный и Якутск.

«От реализации этого проекта получаем иное качественное отношение не только к воспитанию, но и к здоровьесбережению ребёнка. На примере разбора жизненной ситуации мы наглядно увидели, что кроме медицинского работника есть другие участники процесса, которые могут повлиять на здоровье ребёнка – это воспитатели, родители, сами дети. Между тем, именно в этом возрасте закладывается фундамент здоровья. Проект, который стартовал в Год здоровья в республике при поддержке госкорпорации «Росатом» и Агентства стратегических инициатив, здоровьесберегающие технологии должны тиражироваться в других дошкольных организациях республики», – подчеркнула Ольга Балабкина.

На примере дошкольного отделения «Лингва» при Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» пошагово рассмотрена жизненная ситуация – простое решение родителя привести малыша с недомоганием в детский сад может привести к заражению и заболеванию 20% детей и закрытию учреждения на карантин. Участники проекта скрупулёзно подсчитали, что от момента пробуждения ребёнка с симптомами заболевания дома до его прихода в детский сад после выздоровления может пройти от 120 часов 33 минут (если родитель решит не вести больного ребёнка в сад, а вызовет врача) до 711 часов 20 минут (если родитель скроет факт заболевания ребёнка, приведёт в сад, ребёнок заразит других детей, родитель всё равно уйдёт на больничный с большим сроком временной нетрудоспособности в связи с возможными осложнениями).

По итогам анализа данной жизненной ситуации обсуждены предполагаемые решения для здоровьесбережения малышей: разработка единого чек-листа и алгоритма действий для родителей и сотрудников детского сада по выявлению первых признаков заболевания у детей, организация условий для изоляции выявленных больных детей в детском саду, приобретение дополнительного оборудования для проведения оздоровительных мероприятий, в том числе соляной комнаты.

Руководитель проекта АО «Производственная система Росатома» Елена Эпова и руководитель Центра бережливых технологий при Высшей школе инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия) Ольга Сукуева положительно оценили проводимую работу и озвучили ряд предложений к плану действий.