В Якутии подросток стал участником убийства

В сентябре 2019 г. четверо молодых людей напали на односельчанина, после чего тот скончался в хирургическом отделении Сунтарской центральной районной больницы.

В составе преступной группы находился несовершеннолетний, который действовал по прямому указанию совершеннолетнего лица.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении совершеннолетнего лица возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.