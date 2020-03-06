06.03.2020
17:45
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Происшествия

В Якутии подросток стал участником убийства

В сентябре 2019 г. четверо молодых людей напали на односельчанина, после чего тот скончался в хирургическом отделении Сунтарской центральной районной больницы.
В составе преступной группы находился несовершеннолетний, который действовал по прямому указанию совершеннолетнего лица.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения в отношении совершеннолетнего лица возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.

Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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