В Якутии подросток найден застреленным

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела несовершеннолетнего 2005 г.р. в селе Малыкай Нюрбинского района.

Сообщение об обнаружении тела несовершеннолетнего с огнестрельным ранением поступило в следственный отдел 22 сентября 2021 года в дневное время. На место происшествия незамедлительно выехал следователь.

В ходе осмотра места происшествия установлено хранение огнестрельного оружия в заряженном состоянии.

В настоящее время следователем проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 224 УК РФ — небрежное хранения огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека.

По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.