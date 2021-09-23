23.09.2021
17:02
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Происшествия

В Якутии подросток найден застреленным

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела несовершеннолетнего 2005 г.р. в селе Малыкай Нюрбинского района. 

Сообщение об обнаружении тела несовершеннолетнего с огнестрельным ранением поступило в следственный отдел 22 сентября 2021 года в дневное время. На место происшествия незамедлительно выехал следователь. 

В ходе осмотра места происшествия установлено хранение огнестрельного оружия в заряженном состоянии.

В настоящее время следователем проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 224 УК РФ — небрежное хранения огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека. 

По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.  

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Анна Колесник
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