25.02.2020
11:36
199
Происшествия
В Якутии подростки совершали серийные кражи
В Мирнинском районе Якутии двое 16–летних подростков подозреваются в серии краж аккумуляторных батарей. Объектами преступных посягательств молодых людей стали 4 отечественных автомобиля. Общий ущерб, нанесенным владельцам машин, составил около 25 000 рублей.
Установлено, что молодые люди заранее высматривали транспортные средства отечественного производства и без сигнализации, а затем в ночное время суток вскрывали капоты и похищали аккумуляторные батареи. Добытое преступным путем имущество планировали сбыть. Похищенное изъято.
Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Фото: Из открытых источников.
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.02.2020
67
25.02.2020
83
25.02.2020
99
25.02.2020
124
25.02.2020
168
25.02.2020
161
25.02.2020
179
25.02.2020
183
25.02.2020
274
25.02.2020
302
25.02.2020
328
25.02.2020
214
25.02.2020
223
25.02.2020
666
25.02.2020
1201
25.02.2020
179
25.02.2020
2056
25.02.2020
7714
25.02.2020
203
25.02.2020
610
25.02.2020
1606
24.02.2020
1529
24.02.2020
2668
24.02.2020
2391
24.02.2020
767
24.02.2020
475
24.02.2020
713
24.02.2020
624
24.02.2020
404
24.02.2020
810
24.02.2020
743
24.02.2020
604
24.02.2020
1722
24.02.2020
1372
24.02.2020
6842
24.02.2020
1519
24.02.2020
721
24.02.2020
968
24.02.2020
752
24.02.2020
617
24.02.2020
2120
23.02.2020
456
23.02.2020
11358
23.02.2020
2210
23.02.2020
4882
23.02.2020
2712
23.02.2020
1927
23.02.2020
552
23.02.2020
1420
23.02.2020
701
23.02.2020
566
23.02.2020
650
23.02.2020
561
23.02.2020
488
ТОП НОВОСТИ
24.02.2020
6864
20.02.2020
4951
23.02.2020
4885
21.02.2020
4803
20.02.2020
4357
20.02.2020
3687
21.02.2020
3030
21.02.2020
2774