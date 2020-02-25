В Якутии подростки совершали серийные кражи

В Мирнинском районе Якутии двое 16–летних подростков подозреваются в серии краж аккумуляторных батарей. Объектами преступных посягательств молодых людей стали 4 отечественных автомобиля. Общий ущерб, нанесенным владельцам машин, составил около 25 000 рублей. Установлено, что молодые люди заранее высматривали транспортные средства отечественного производства и без сигнализации, а затем в ночное время суток вскрывали капоты и похищали аккумуляторные батареи. Добытое преступным путем имущество планировали сбыть. Похищенное изъято. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: Из открытых источников. Источник: ОМВД России по Мирнинскому району.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх