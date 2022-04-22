В Якутии подростки дважды обокрали один и тот же магазин

В полицию Верхневилюйского района поступило заявление о том, что ночью неизвестные совершили кражу из продуктового магазина. Через неделю работники магазина обнаружили, что ночью в торговой точке во второй раз побывали злоумышленники и похитили товары.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых в кражах. Ими оказались трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет.

Установлено, что молодые люди, заметив, что в ночное время магазин никем не охраняется, решились на совершение кражи. Ночью, взломав навесной замок монтировкой, они проникли внутрь и похитили из магазина 33 энергетических напитка и 10 500 рублей из кассы. Через неделю они вновь ночью побывали в торговой точке и похитили на этот раз энергетики, чипсы и шоколад. Похищенные деньги подростки потратили на личные нужды, а продукты спрятали на крыше бани во дворе одного из подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».