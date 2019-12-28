В Якутии подписан План мероприятий «Дорожной карты

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Стручков и управляющий Отделением – Национальным банком Дальневосточного ГУ Центрального банка России Антон Коноплёв 27 декабря подписали План мероприятий «Дорожной карты» по реализации Стратегии финансовой доступности на 2018-2020 годы на территории Республики Саха (Якутия).

Алексей Стручков отметил, что для Якутии с большим количеством труднодоступных и отдаленных населенных пунктов реализация Плана мероприятий по повышению финансовой доступности является одной из приоритетных задач. Он напомнил, что в 2018 году Центральным банком Российской Федерации была принята Стратегия по повышению финансовой доступности в субъектах России на период 2018 – 2020 годов.

«Наша республика одной из первых на Дальнем Востоке подписала План мероприятий по реализации «Дорожной карты» Стратегии по повышению финансовой доступности. В феврале 2019 года между Правительством Якутии и Центральным банком Российской Федерации заключено соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий Стратегии. В рамках соглашения проведена работа по определению потребностей в установке необходимых информационно-платежных терминалов в отдалённых и труднодоступных населенных пунктах республики», — отметил первый вице-премьер Правительства Якутии.

За два года реализации соглашения в республике проведены мероприятия по улучшению качества связи и доступа к сети Интернет в 112 населенных пунктах. В течение трёх ближайших лет к высокоскоростному Интернету планируется подключить еще 249 населенных пунктов.

Также в рамках соглашения Министерством финансов республики с Отделением – Национальным банком Дальневосточного ГУ Центробанка России проводится работа по повышению финансовой грамотности населения и развития финансового образования в регионе.

В свою очередь управляющий Отделением – Национальным банком Дальневосточного ГУ Центрального банка России Антон Коноплёв отметил, что Стратегия ставит перед собой две основные цели – это повышение качества и скорости предоставления финансовых услуг для всех категорий потребителей, имеющих стабильный доступ к сети Интернет и дистанционным цифровым финансам. Второе — обеспечение приемлемой доступности к базовым финансовым услугам: кредитованию, денежным переводам, платежам, сбережениям и страхованию, а также последовательный рост качества и доступности финансовых услуг для тех групп населения, которые сегодня не имеют полноценного доступа к инструментам финансового рынка.

«В частности мы ожидаем повышение уровня физической доступности к финансовым услугам для потребителей, проживающих в сельской местности и на отдаленных, труднодоступных и малонаселенных территориях», — отметил Антон Коноплёв.

По итогам реализации Стратегии ожидается повышение уровня доступности и качества услуг как для населения России в целом, так и для широкого круга потребителей.