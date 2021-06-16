В Якутии подозреваемый в смертельном ДТП явился с повинной

SakhaLife.ru.

В отношении водителя внедорожника, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге в Алданском районе Якутии, повлекшего гибель и травмирование двух человек, возбуждено уголовное дело.

По данным уголовного дела, ночью 12 июня мужчина управлял автомобилем марки «Тойота Ленд Крузер». Следуя по федеральной трассе «Лена» со стороны города Алдана в направлении поселка Лебединый с неправильно выбранной скоростью, он не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074».

В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летний водитель встречной автомашины от полученных травм скончался на месте. 16-летний пассажир отечественного автомобиля доставлен в реанимационное отделение ГБУ РС (Я) Алданской ЦРБ в тяжелом состоянии с политравмой. Планируется его госпитализация санитарным рейсом в город Якутск.

После дорожно-транспортного происшествия водитель внедорожника оставил место совершения дорожно-транспортного происшествия и скрылся. Днем 12 июня он явился в правоохранительные органы с повинной и дал показания об обстоятельствах совершенного ДТП. Проведенное медицинское исследование показало наличие у мужчины алкогольного опьянения. Установлено, что водительское удостоверение он получил в марте 2021 года.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия – осмотры, допросы, назначены необходимые экспертные исследования. В ближайшее время водителю внедорожника будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.