18.05.2021
18:53
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Происшествия

В Якутии подняли 3 затонувших судна

В Якутии по исковым заявлениям транспортной прокуратуры суд обязал собственников поднять затонувшие суда.

Якутская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания и охраны окружающей среды.

Установлено, что в акваториях рек Республики Саха (Якутия) находятся затонувшие суда, собственники которых не принимают достаточных мер к поднятию затонувшего имущества.

Затопленные суда оказывают негативное влияние на состояние ихтиофауны, а также создают непосредственную угрозу безопасности плавания и причинения значительного ущерба окружающей среде.

Транспортная прокуратура, выступая в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, направила в суд исковые заявления о понуждении ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» и  гражданина поднять три судна, находящиеся в реках Лена и Яна Республики Саха (Якутия).

Якутским городским судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутская транспортная прокуратура
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