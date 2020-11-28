В Якутии поднимут прожиточный минимум пенсионера

На заседании постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости в опросном порядке рассматривается проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год».

Законопроектом вносятся изменения в Закон РС(Я) от 14 сентября 2020 года 2252-3 №417-VI «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год».

В проекте предлагается установить величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год в Республике Саха (Якутия) в размере 15 438 рублей:

— в первой зоне в размере 18 383 рублей,

— во второй зоне в размере 15 077 рублей.

В действующем законе, принятом Госсобранием (Ил Тумэн) 14 сентября 2020 года, величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год в Якутии равна 14 562 рублям.

Согласно пояснительной записке, по сравнению с 2020 годом темп роста в целом по республике составит 109,7 процента, или на 1 362 рубля. По I зоне — 108,1 процента, или 1 372 рубля, по II зоне — 109,9 процента, или 1 357 рублей.