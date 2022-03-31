В Якутии поддержат представителей КМНС

С 23 марта 2022 года вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N490 «О ставках платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений».

Согласно этому для юридических лиц, являющихся общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации, союзами (ассоциациями) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, являющихся лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ставка платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений составляет 0,1 рубля за 1 гектар охотничьего угодья.

В целях поддержки КМНС и предпринимателей республики Главой республики Николаевым А.С было направлено письмо в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. по снижению ставки платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений в Республике Саха (Якутия) до 10 коп за 1 га.

14 марта 2022 года в результате дальнейшей упорной слаженной совместной работе Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), Министерства по развитию Арктики РС(Я), депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) и депутата Государственной Думы Данчиковой Г.И. были приняты следующие изменения.

В этой связи, Минэкологии просит охотпользователей общин и индивидуальных предпринимателей КМНС, которые еще не перешли с долгосрочной лицензии на право пользование животным миром на охотхозяйственное соглашение подавать документы в районные комитеты (инспекции) государственного экологического надзора или в Департамент охотничьего хозяйства и ООПТ по адресу: г. Якутск, ул. Курашова 30/1 каб 203. Эл. почта: minopr_fon@sakha.gov.ru/.