В Якутии поддержат научные разработки в сельском хозяйстве

В Якутии продолжат внедрять научные разработки в сельское хозяйство. Для этого со следующего года выделят дополнительные средства из госбюджета. Это повысит объёмы и качество продукции местного производства. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания с представителями отрасли.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отметил, что сельское хозяйство – отрасль, позволяющая людям обеспечивать и себя, и продовольственную безопасность всей республики.

«По поручению главы республики мы разрабатываем новые меры поддержки сельского хозяйства. Отрасль необходимо поднимать на новый уровень, чтобы не только выращивать, но и перерабатывать продукцию. Для этого необходимо развиваться на научной основе. Это позволит агропромышленному комплексу развиваться дальше в сложных природно-климатических условиях, а местным производителям – увеличить производство и доходность», – отметил Андрей Тарасенко.

Как уточнили в минсельхозе республики, с 2019 года на внедрение научных разработок в сельское хозяйство выделялось от 19 до 23 млн рублей ежегодно. В 2022 году средства не предусмотрены.

Предлагается увеличить финансирование научных разработок до 30 млн рублей и заложить средства в 2023 году. Соответствующие предложения включат в проект закона республики о государственном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

За последние три года благодаря господдержке предприятия республики реализовали ряд научных разработок. Среди них – уникальная закваска кумыса, штаммы которой могут быть использованы при производстве не только кумыса, но и других кисломолочных продуктов в промышленных перерабатывающих предприятиях и мелких крестьянско-фермерских хозяйствах. Кроме того, завершена работа по апробации и выведению индигирского типа якутской породы лошадей. В настоящее время представлен пакет документов в головное научное учреждение ВНИИ коневодства, после чего республика сможет зарегистрировать в Минсельхозе РФ новый тип лошадей якутской породы как селекционное достижение.