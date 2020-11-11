В Якутии поддержат киношников

По инициативе главы Якутии механизмы поддержки якутского кинематографа претерпевают существенные изменения. Напомним, что в сентябре месяце во время встречи с творческой группой фильма «Пугало» Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что руководство республики обязательно будет поддерживать такие прорывные направления, как якутское кино.

Так, в республике с 9 ноября стартовал конкурсный отбор на предоставление из регионального бюджета субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. Конкурсный отбор продлится до 8 декабря 2020 года.

Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением правительства Республики Саха (Якутия) от 3 ноября 2020 года №338, которое размещено на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) www.sakha.gov.ru.

Как сообщил вице-премьер правительства Якутии Сергей Местников, кинопроизводство Якутии нуждается в помощи, как и другие отрасли, которые охвачены государственными мерами поддержки.

«Сегодня из-за пандемии коронавирусной инфекции кинопроизводство Якутии существенно пострадало. Поэтому наша обязанность – поддержать кинопроизводителей. С этой целью мы проводим конкурс на кинопроизводство, по итогам которого вручим гранты для реализации проектов», — сообщил Сергей Местников.

Комиссия из состава авторитетного жюри оценит художественный уровень, масштабность и креативность представленных проектов по направлениям: авторское кино, дебютное кино, анимационное кино, детское кино, экранизация произведений якутской литературы.

Финансирование национального кино является одним из важнейших направлений развития не только культуры, но и несырьевого сектора экономики республики.

По производству кинофильмов Якутия занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Кинокомпания «Сахафильм» за последние годы сняла 13 фильмов, получила признание зрителей и коллег по цеху далеко за пределами России. За последние годы якутские художественные полнометражные кинокартины получили 12 Гран-при и 31 приз по основным номинациям различных международных, российских кинофестивалей. Две картины «Сахафильма» вошли в лонг-лист престижной американской премии «Золотой глобус» и в шорт-лист Азиатского «Оскара» (APSA).