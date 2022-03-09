В Якутии приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса

В Якутии для поддержки бизнеса в текущих условиях будут приняты беспрецедентные меры по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и докапитализации Фонда развития предпринимательства. Эти и другие меры поддержки бизнеса обсуждены 9 марта на круглом столе под руководством вице-премьера Правительства Якутии Михаила Никифорова.

Как отметил вице-премьер, в республике ведётся ежедневный мониторинг запасов, объёмов продаж и цен на розничные продовольственные и социально-значимые товары. Это позволяет правительству республики оперативно адаптировать региональную систему мер поддержки экономики под текущие условия. «Наша первоочередная задача – обеспечить в республике продовольственную безопасность и недопустить высокого скачка цен на продукты питания и товары первой необходимости», — подчеркнул Михаил Никифоров.

На сегодняшний день в республике имеется достаточный объём запасов продовольствия и товаров первой необходимости.

«Но для дальнейшей поддержки бизнеса, сохранения производства и рабочих мест, сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары мы предусмотрели ряд мер, направленных на снижение налогов, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставление льготных займов из Фонда поддержки предпринимательства», – отметила министр экономики Майя Данилова.

Во-первых, для поддержки предпринимателей, занятых в сфере торговли, предлагается докапитализировать Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) на сумму свыше 500 млн рублей, из них 400 млн будет выдано предпринимателям в виде льготных займов под 8% годовых сроком на 24 месяца с максимальной суммой до 5 млн рублей. Льготные займы будут выдаваться, в том числе на пополнение оборотных средств торговли для создания запаса продовольствий.

Во-вторых, власти Якутии предлагают запустить меры поддержки по субсидированию части процентной ставки по кредитам для предприятий оптовой торговли. Средства на эти цели будут предусмотрены в региональном бюджете.

В-третьих, всем предпринимателям, оплачивающим налоги по упрощённой системе налогообложения «Доходы» предлагается установить минимальную ставку в размере 1%, а для плательщиков на базе «Доходы минус расходы» –5%. Исключение составят предприниматели, реализующие подакцизные товары и предоставляющие финансовые услуги.

Кроме того, ввод налога на имущество с его кадастровой стоимости с этого года будет перенесён на 2023 год.

На 2022 год также будет приостановлено действие требования об отсутствии задолженности по уплате налогов перед государственным бюджетом. Предприниматели также смогут обращаться в налоговые органы с просьбой предоставить отсрочку или рассрочку по уплате региональных налогов. Соответствующие изменения будут внесены в региональное законодательство.