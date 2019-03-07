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7 марта 2019, 18:47
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В Якутии поддержали законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

ЯКУТСК, 7 марта. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии в четверг в ходе расширенного заседания совета парламента единогласно поддержали проект федерального закона о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума. На дополнительные выплаты пенсионерам республики потребуется свыше 1,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума был ранее внесен правительством РФ в Госдуму, его текст направили для получения отзывов в исполнительные и законодательные органы власти субъектов РФ. Госдума рассмотрит его 12 марта.

Как сообщил журналистам председатель постоянного комитета Государственного собрания по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров, в Якутии изменения могут коснуться 37 тыс. 815 человек.

Согласно законопроекту, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.

Фото ТАСС

Источник: https://tass.ru/obschestvo/6195766
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