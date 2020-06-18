В Якутии подали 40 тысяч заявлений на пособие для детей от 3 до 7 лет

В Якутии на 18 июня уже порядка 40 тысяч семей подали заявки на выплату ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплаты назначены на 14 053 ребенка на сумму 701,83 млн рублей. Заявление на получение ежемесячной выплаты детям от 3 до 7 лет можно подать на портале Госуслуг по ссылке: gosuslugi.ru/397203/1.

По каждому заявлению для назначения выплаты органами социальной защиты населения направляются межведомственные запросы в федеральные и региональные органы власти: Пенсионный фонд РФ, ФНС России, МВД России, органы записи актов гражданского состояния, органы опеки, службу занятости и др. По отдельным сведениям запросы направляются не только по Республике Саха (Якутия), а также в другие субъекты Российской Федерации.

На сегодня специалистами УСЗН направлены 2,273 млн межведомственных запросов для получения сведений, необходимых для назначения данной выплаты.

Срок принятия решения о назначении выплаты либо об отказе для каждой семьи индивидуален, в зависимости от состава семьи, сроков поступления информации по межведомственным запросам и составляет до 20 рабочих дней со дня приема заявления. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня его принятия. К примеру, если семья подала заявление на назначение ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет 22 мая, то с учетом праздничных и выходных дней уведомление должно поступить до 23 июня включительно.

Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении ежемесячной выплаты.

Необходимо отметить, что 93 % заявлений поступают через Единый портал государственных услуг, при этом дорогие родители просим быть внимательными при заполнении заявлений. Так как при предоставлении неполных сведений, направления повторных заявлений, а также сведений несоответствующих данным, полученным по межведомственным запросам принимается решение об отказе в назначении ежемесячной выплаты. К примеру, в заявлении семья указывает место жительства или пребывания как г. Якутск, при этом по сведениям МВД России эти сведения не подтверждаются.

При этом в текущем году у семьи сохраняется право подачи повторного заявления до 31 декабря 2020 года с возможностью перерасчета выплаты с за все месяцы до подачи заявления.