В Якутии под лед провалилась спецтехника «Иркутскгеофизики»

С 18 февраля по 19 февраля по требованию прокуратуры госинспекторами Нюрбинского комитета ГЭН проведена проверка на предмет наличия нарушений природоохранного законодательства по поступившей информации администрации МО «Бордонский наслег» о провале техники под лед на р. Марха Нюрбинского района.

По прибытии на место провала, в 310 км от устья р. Марха обнаружена проваленная под лед спецтехника МТ-ЛБ (ТГМ-126), принадлежащая сейсморазведочной партии №8 АО «Иркутскгеофизика». С места провала отобраны пробы воды с трех точек в присутствии представителя АО «Иркутскгеофизика». Материалы переданы в прокуратуру Нюрбинского района РС(Я) для принятия мер прокурорского реагирования.