В Якутии почтили память воинов, павших в годы ВОВ

22 июня, в День памяти и скорби в России, на площади Победы состоялась церемония возложения цветов к монументу «Воинам-победителям».

В церемонии приняли участие спикер парламента Якутии Алексей Еремеев, заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, члены правительства, народные депутаты, сотрудники администрации главы республики, окружной администрации Якутска, ветераны, молодёжь и общественность столицы, а также делегация из Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики Василем Шайхразиевым.

Так же в этот день в парке Победы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Во всероссийской акции «Минута молчания» приняли участие министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики Пётр Шамаев, глава управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко и ветераны войны.

На мемориале «Солдат Туймаады» состоялась акция «Свеча памяти». В церемонии приняли участие представители молодежных организаций, общественные движения «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Культуры», ассоциация молодых педагогов и юнармейцы. «Сегодня мы пригласили лидеров и руководителей молодежных организаций республики, чтобы показать всей стране, что молодежь Якутии помнит и чтит историю нашей России. 22 июня – День памяти и скорби. С 2009 года в этот день зажигаются свечи в память обо всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Подобные акции с участием активистов местных отделений партии «Единая Россия» прошли по всей республике — в Оленекском, Усть – Майском, Булунском и других районах.