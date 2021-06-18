В Якутии почтили память легендарного артиста

На сцене Государственного театра эстрады Якутии им. Юрия Платонова состоялись съемки концерта, посвящённого памяти и к Юбилею заслуженного артиста РСФСР, заслуженного артиста ЯАССР, народного артиста РС (Я), профессора СВФУ им. М. К. Аммосова, кафедры фольклора и культуры, мастера- руководителя Республиканской творческой мастерской эстрадного искусства Государственного театра эстрады РС (Я) (РТМЭИ), Почетного гражданина Мегино-Кангаласского и Усть-Майского улусов, первого профессионального артиста эстрады Якутии, ветерана эстрады, наставника многих наших артистов Юрия Егоровича ПЛАТОНОВА.

На мероприятии приняли участие практически все артисты театра, которым именно Юрий Егорович открыл путь на большую сцену.

Вот так вспоминает про своего наставника заслуженная артистка Якутии, солистка Государственного театра эстрады Якутии Владлена БУРНАШОВА — Сахая:

— Съёмки прошли очень душевно, наш Юрий Егорович должен был отметить 80-летний юбилей, но, к сожалению, из-за болезни он ушёл от нас. Для нас, для многих артистов и лично для меня, он был Учителем с большой буквы, творческим отцом, давал очень много полезных советов, которых я до сих помню.

Я поступила в 1996 году в его мастерскую и там узнала азы мастерства, он мне сделал постановку голоса, познакомилась со многими ребятами, среди которых были Мирослав ЕГОРОВ, Чыскыырай, Саина, Варя АМАНАТОВА и многие другие.

Сам Юрий Егорович совместно с Марфой КОЛЕСОВОЙ и остальными закончили Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства-ВТМЭИ в Москве, отрадно, что я после 30 лет их выпуска, окончила ту же мастерскую, там очень хорошо училась, было много мероприятий, например, ездили с остальными артистами ездили на гастроли с Иосифом КОБЗОНОМ. Там до сих пор очень тепло отзываются о наших легендарных артистах, которые впоследствии организовали группу «Якутская эстрада — 72». Радует, что мы восстановили группу в нашем театре и создали ВИА «Эстрада 21».

Имя нашего Мастера прочно вошло в историю Якутии, он все равно живёт в наших сердцах, творчестве. Не может не радовать, что наш театр заслуженно назван в честь Юрия Егоровича.

Мы с Александром БУРНАШОВЫМ организовали очень хороший проект «Золотые имена», где вспоминаем про наших маститых, но, к сожалению, ушедших их нашего мира, артистов. Один из выпусков проекта был посвящён Юрию ПЛАТОНОВУ. Осенью также планируется конкурс среди вокалистов его имени. Таким образом, мы стараемся увековечить его имя и творчество».

СПРАВКА. Имя Заслуженного артиста РСФСР Юрия Егоровича Платонова известно всей республике. 48 лет он посвятил вокалу и эстраде, 25 лет был мастером РТМЭИ, преподавал в ЯГУ(СВФУ) 20 лет. Юрий Платонов — заслуженный артист РСФСР, Заслуженный артист ЯАССР, Народный артист РС (Я), профессор Якутского государственного университета кафедры фольклора и национальной культуры, мастер-руководитель Республиканской творческой мастерской эстрадного искусства Государственного театра эстрады РС(Я) (РТМЭИ), почетный гражданин Мегино-Кангаласского и Усть-Майского улусов…

Родился Юрий Егорович 18 июня 1941г. в селе Майя Мегино Кангаласского улуса. Окончил Якутское речное училище (1964г), Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства-ВТМЭИ (1968г. г.Москва), Якутский Государственный университет им. М.К.Аммосова (2004). С 1968 солист — вокалист Государственного театра эстрады. С 1990 года мастер-руководитель ведомственной Театру эстрады творческой мастерской республиканского значения-РТМЭИ.

Был награжден Грамотой Правительства Якутии (1998), почетным знаком Министерства культуры РСФСР «За активное культурное обслуживание БАМ» (1987), знаком отличия в честь юбилея «370 лет Якутии с Россией» (2002), знаком отличия Якутии «Гражданская доблесть» (2006). Награжден медалями Российской Федерации: «Ветеран труда» (1987) и «300 лет Российскому флоту» (1996).

Юрий Егорович был не только артистом и исполнителем, он стремился поднять эстраду на научный уровень. Создал студию, из которой вышли все знаменитые артисты эстрады. Его жизнь образец преданности искусству, своей земле, своему народу.