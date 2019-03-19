В Якутии почти год выплачивали пенсию умершему человеку

В конце прошлого года в отдел МВД России по Вилюйскому району поступило заявление от руководителя филиала пенсионного фонда с просьбой провести проверку по факту незаконного снятия денежных средств – страховой пенсии 66-летнего жителя пос.Кысыл-Сыр после его смерти.

Установлено, что пенсионер скончался в феврале 2018 года, а неизвестное лицо производило снятие его пенсии до октября прошлого года.

Сотрудниками полиции была установлена подозреваемая. Ею оказалась близкая родственница умершего. Выяснилось, что после смерти пенсионера его родственники не оповестили об этом соответствующие органы. Воспользовавшись этим, женщина продолжила снимать пенсионные выплаты, поступавшие на банковскую карту покойного. Общая сумма незаконно снятых денежных средств составила около 152 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, при получении выплат».