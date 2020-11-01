01.11.2020
10:17
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Коронавирус
В Якутии почти 200 случаев коронавируса
На 01.11.2020 г. выявлено 190 новых случая COVID-19, в т.ч. 36 носителей новой коронавирусной инфекции:
Якутск – 106 случаев;
Амгинский район -10 случаев;
Мегино-Кангаласский и Нюрбинский районы — по 9 случаев;
Вилюйский и Ленский районы- по 7 случаев;
Алданский и Нерюнгринский районы — по 6 случаев;
Намский район-5 случаев;
Горный, Мирнинский и Момский районы -по 4 случая;
Аллаиховский, Верхоянский, Кобяйский и Чурапчинский районы — по 3 случая;
Булунский район — 1 случай.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.
За сутки лабораториями республики проведено 6 332 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 635 900 тестов.
Источник: Оперштаб
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