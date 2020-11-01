В Якутии почти 200 случаев коронавируса

На 01.11.2020 г. выявлено 190 новых случая COVID-19, в т.ч. 36 носителей новой коронавирусной инфекции:

Якутск – 106 случаев;

Амгинский район -10 случаев;

Мегино-Кангаласский и Нюрбинский районы — по 9 случаев;

Вилюйский и Ленский районы- по 7 случаев;

Алданский и Нерюнгринский районы — по 6 случаев;

Намский район-5 случаев;

Горный, Мирнинский и Момский районы -по 4 случая;

Аллаиховский, Верхоянский, Кобяйский и Чурапчинский районы — по 3 случая;

Булунский район — 1 случай.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 6 332 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 635 900 тестов.