01.11.2020
10:17
114

Коронавирус

В Якутии почти 200 случаев коронавируса

На 01.11.2020 г. выявлено 190 новых случая COVID-19, в т.ч. 36 носителей новой коронавирусной инфекции:

Якутск – 106 случаев;
Амгинский район -10 случаев;
Мегино-Кангаласский и Нюрбинский районы — по 9 случаев;
Вилюйский и Ленский районы- по 7 случаев;
Алданский и Нерюнгринский районы — по 6 случаев;
Намский район-5 случаев;
Горный, Мирнинский и Момский районы -по 4 случая;
Аллаиховский, Верхоянский, Кобяйский и Чурапчинский районы — по 3 случая;
Булунский район — 1 случай.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 6 332 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 635 900 тестов.

Источник: Оперштаб
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх