В Якутии почтальоны доставили ветеранам письма от Президента РФ

Почта России доставляет ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам персональные поздравления, подписанные Президентом Российской Федерации. На сегодняшний день доставлено 2858 писем по всей республике.

«Сотрудники Почты России всегда стараются оказать поддержку ветеранам. Для нас честь доставить поздравления всем этим уважаемым и замечательным людям в канун Дня Победы», — сказала инспектор контрольно-справочного отдела Вера Мельникова.

Сотрудники Почты также ежегодно доставляют письма и навещают ветеранов связи. По всей республике со 2 мая по 9 мая почтальоны доставили письма во все районы.

При необходимости специалисты Почты России уточнили новое место жительства ветерана и доставляют поздравления по актуальным адресам. Если получателя не окажется дома, например, переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а сотрудник почты в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления. Письма почтальоны вручают адресатам лично, но без требования подписи о получении.