Все улусы Якутии заражены: побит антирекорд по числу COVID-19
Сегодня, 21 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. Во всех улусах Якутии теперь есть зарегистрированные случаи коронавируса. В Эвено-Бытантайской национальном улусе зарегистрирован случай коронавируса.
Ситуация в республике остается напряженной.
За сутки в регионе зарегистрировано 177 новых случаев коронавируса.
Из них 125 в Якутске.
Нюрбинский район – 8 случаев;
Алданский и Нерюнгринский районы – по 6 случаев;
Мегино-Кангаласский район– 5 случаев;
Верхневилюйский, Вилюйский, Горный и Намский районы– по 3 случая;
Амгинский, Оймяконский и Хангаласский районы – по 2 случая;
Верхоянский, Мирнинский, Таттинский, Олекминский, Среднеколымский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Усть-Майский и Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.
За сутки лабораториями республики проведено 6 071 исследование на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 573586 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 11830 случаев заболевания COVID-19, 124 случая летального исхода.
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