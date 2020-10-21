Все улусы Якутии заражены: побит антирекорд по числу COVID-19

Сегодня, 21 октября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. Во всех улусах Якутии теперь есть зарегистрированные случаи коронавируса. В Эвено-Бытантайской национальном улусе зарегистрирован случай коронавируса.

Ситуация в республике остается напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 177 новых случаев коронавируса.

Из них 125 в Якутске.

Нюрбинский район – 8 случаев;

Алданский и Нерюнгринский районы – по 6 случаев;

Мегино-Кангаласский район– 5 случаев;

Верхневилюйский, Вилюйский, Горный и Намский районы– по 3 случая;

Амгинский, Оймяконский и Хангаласский районы – по 2 случая;

Верхоянский, Мирнинский, Таттинский, Олекминский, Среднеколымский, Чурапчинский, Усть-Алданский, Усть-Майский и Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 6 071 исследование на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 573586 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 11830 случаев заболевания COVID-19, 124 случая летального исхода.