В Якутии по вине судоводителя погиб человек

В Якутии в суд направлены уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о преступлении против безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека

Якутский транспортный прокурор утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении местных жителей. Трое из них обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей); один — в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в ноябре 2021 г. трое местных жителей в период закрытия ледовых переправ по различным автозимникам через реки Якутии, достоверно зная об этом, из корыстных побуждений на личных автомобилях оказывали населению услуги по перевозке пассажиров по различным маршрутам, в том числе через несанкционированные ледовые переправы.

Такие действия создавали угрозу провала автомобиля под ледовое покрытие в воду, и, как следствие, могли повлечь гибель людей, находящихся в салоне автомобиля.

По уголовному делу в отношении обвиняемого по ч.2 ст.263 УК РФ установлено, что 4 июня 2021 г. работники горнорудной компании проводили монтажные работы с тросом для движения понтона через реку Эльга в районе ручья Промежуточный Оймяконского района Республики Саха (Якутия). К данным работам был привлечен местный житель, которому принадлежало маломерное судно «Казанка» с подвесным лодочным мотором. При этом мужчина не имел удостоверения на право управления им.

Во время указанных работ трос зацепился за винт подвесного мотора, в результате чего произошло опрокидывание маломерного судна. Находившийся на борту судна работник компании утонул, судоводителю удалось спастись.

Все обвиняемые вину в совершенных преступлениях признали полностью.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Предварительное расследование по уголовным делам проведено Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК России.