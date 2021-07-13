В Якутии по обращению депутата возбуждено уголовное дело

К руководству следственного управления на личный прием обратился депутат районного совета, который, действуя в интересах социально незащищенной категории граждан, сообщил о нарушениях, допущенных при строительстве домов и квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Вилюйске. Заявитель сообщил о жалобах жителей на низкий температурный режим в квартирах в холодное время года, протечки потолков, сырость и иные признаки некачественного строительства.

В ходе процессуальной проверки данного обращения следователи установили, что в 2012, 2013 и 2014 годах между администрацией МР «Вилюйский район» и подрядными организациями заключались контракты с выполнением подрядных работ по строительству домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как установлено следствием, было построено 4 дома по различным адресам, общая сумма выплаченных денежных средств по данным жилым помещениям составила около 60 миллионов рублей.

По результатам процессуальной проверки Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нарушений, допущенных при строительстве домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилюйском районе республики.

В ходе эксплуатации жилых помещений установлены факты некачественного проведения работ, которые повлекли за собой непригодность проживания в квартирах.

В настоящее время следователи изучают проектно-сметную, техническую и иную документацию, представляющую интерес для установления фактических обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут проведены необходимые экспертные исследования, допрошены жильцы, сотрудники администрации района и иные свидетели событий. Кроме того, следователи будут добиваться проведения качественных ремонтных работ в жилых помещениях, вызывающих нарекания жильцов. Следует отметить, что на момент начала процессуальной проверки администрацией района выделены денежные средства на ремонт одного из указанных домов.

Расследование продолжается.