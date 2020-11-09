В Якутии по факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 37-летней жительницы города Якутска.

Утром 5 ноября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ночь с 4 на 5 ноября 37-летняя жительница города Якутска на автомобиле выехала с территории своего частного дома, расположенного в районе Хатынг-Юряхского шоссе, и домой не вернулась. До настоящего времени информации о ее местонахождении нет.

Установлено, что женщина не имела намерения покидать территорию города, ранее на длительное время без уведомления близких дом не покидала.

Учитывая обстоятельства исчезновения, в связи с невозможностью осуществления следственных действий в рамках процессуальной проверки следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе следствия организовано проведение комплекса необходимых следственных и оперативных мероприятий, в том числе с участием следователей-криминалистов, направленных на восстановления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела, а также проведение поисковых мероприятий, продолжаются.