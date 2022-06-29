В Якутии 19 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
По предварительным итогам Единого государственного экзамена по математике, русскому языку, литературе, химии 19 выпускников школ республики набрали 100 баллов. По указу Главы республики Айсена Николаева, выпускникам за наивысший результат в год 100-летия Якутии предусмотрена премия по 100 тысяч рублей за один экзамен.
Назар Павлов из Технического лицея г. Якутска и Виталий Красиков из Эльдиканской средней школы Усть-Майского района получили максимальные баллы по двум дисциплинам.
Учитель математики Илья Кысылбаиков из Республиканского лицея-интерната, также учителя русского языка и литературы Любовь Бороздунова из Эльдиканской СОШ Усть-Майского улуса и Екатерина Ангархаева из средней школы №26 г. Мирный подготовили по два стобалльника.
На экзамене по русскому языку 7 выпускников получили наивысший балл: Виталий Красиков (Эльдиканская средняя школа, Усть-Майский улус, учитель – Любовь Бороздунова), Иван Василения (средняя школа №26, Мирнинский район, учитель – Екатерина Ангархаева), Екатерина Жукова (политехнический лицей, Мирнинский район, учитель – Светлана Ашихмина), Биймырза Сулайманов (средняя школа №12, Мирнинский район, учитель – Ольга Власова), Анжелика Новогодина (средняя школа №5, г. Якутск, учитель – Людмила Егорова), Даяна Иванова (Республиканский лицей-интернат, учитель – Марта Власова), Ольга Иванова (Международная Арктическая школа, учитель – Нюрбина Габышева).
Математику профильного уровня на 100 баллов сдали Наталья Васильева (Республиканский лицей интернат, учитель – Илья Кысылбаиков), Алёна Петрова (Республиканский лицей интернат, учитель – Илья Кысылбаиков), Назар Павлов (Технический лицей, г. Якутск, учитель – Ольга Егорова).
Максимальный балл по литературе набрали 8 выпускников: Олеся Котовщикова (средняя школа №6 г. Томмот, Алданский район, учитель – Мария Перницкая), Мария Постнова (средняя школа №4, Ленский район, учитель – Татьяна Магдеева, Ольга Романова), Виталий Красиков (Эльдиканская средняя школа, Усть-Майский район, учитель – Любовь Бороздунова), Дарина Андреева (Октемский научно-образовательный центр, Хангаласский улус, учитель – Юлия Захарова), Екатерина Якименко (средняя школа №26, Мирнинский район, учитель – Екатерина Ангархаева), Софья Бондаренко (средняя школа №7, г. Якутск, учитель – Надежда Шестакова), Маргарита Шмыгина (Городская классическая гимназия, г. Якутск, учителя – Анна Матвеева, Александра Гомзякова), Алина Капустина (средняя школа №26, г. Якутск, учитель – Ирина Кузьмина).
ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали: Арина Шахмалова (Гимназия №2, Нерюнгринский район, учитель – Елена Маратканова), Дина Малогулова (Якутский городской лицей, учитель – Туйаара Жиркова), Назар Павлов (Технический лицей, г. Якутск, учителя – Саргылана Чемезова и Татьяна Иванова).
По данным регионального Минобрнауки, в 2021 году максимальный результат на ЕГЭ получили 25 выпускников. Из них в Республиканском лицее-интернате 5 стобалльников. Школами г. Якутска подготовлены 9 стобалльников, Мирнинским районом – 4, Мегино-Кангаласским – 2, Горным, Нерюнгринским (дважды стобалльница), Сунтарским, Чурапчинским районами, Специализированным учебно-научном центром — Университетском лицеем СВФУ -по одному.
В республике единый государственный экзамен прошел с 26 мая по 21 июня. Всего приняли участие 8498 человек, из них 7901 выпускник текущего года.
Результаты ЕГЭ по английскому языку и информатике будут известны до 4 июля.
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