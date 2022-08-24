В Якутии площадь лесных пожаров сократилась в 13 раз — министр РФ Козлов

Министр природных ресурсов и экологии РФ: В Якутии площадь лесных пожаров сократилась в 13 раз с прошлого года. Александр Козлов подчеркнул, что это наибольший показатель уменьшения возгораний в лесах среди регионов, сообщает @yk24ru

Напомним, что президент России Владимир Путин проводит совещания по лесопожарной обстановке, он отметил, что пожаров на территории страны в текущем году в 2,8 раз меньше, чем в прошлом, однако, ситуация остается сложной, передает телеканал «Якутия 24».

«И у нас в стране, и в Европе стоит аномальная жаркая погода. Во многих странах это привело к крупнейшим природным пожарам. Борьба с ними, учитывая различные факторы, требует привлечения масштабных ресурсов», отметил президент, открывая совещание.

Как отметил глава государства, в целом по России общая площадь лесных пожаров сейчас в 2,8 раза меньше, чем в прошлом году, но ситуация сложная.

Президент поручил зампреду правительства РФ Дмитрию Григоренко посетить регионы с самой сложной ситуацией с лесными пожарами и доложить свои предложения по итогам