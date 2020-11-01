В Якутии планируются гранты для проектов самозанятых

Количество зарегистрированных самозанятых в Якутии с 1 июля превысило 2,8 тыс. человек.

Специальный налоговый режим действует в Якутии с 1 июля. К 2021 году в регионе планируется достичь количества самозанятых до 4,6 тыс. человек.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) количество самозанятых составляет более 2,8 тыс. человек. Больше всего самозанятых сосредоточено в Якутске (более 1,3 тыс. человек), в Нерюнгринском, Алданском, Ленском и Мегино-Кангаласском районах.

На сегодняшний день ведется активная работа по популяризации самозанятости среди населения Якутии. В 2021 году планируется включить в государственную программу «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» мероприятия по грантам на реализацию проектов для самозанятых республики, для поддержки и вовлечения».