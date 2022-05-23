В Якутии планируют увеличить запасы угля для нужд ЖКХ

Власти Якутии рассматривают возможность создания государственного резерва угольной продукции на территории республики. Это обеспечит гарантированный объём угля для бесперебойного энерго- и теплоснабжения районов в случае аварий. Об этом говорили на совещании у председателя правительства региона Андрея Тарасенко.

«Предварительно провели переговоры с угледобывающими предприятиями, чтобы хранить резерв прямо на производственных объектах. Помимо выделения складских мест необходимо обеспечить сохранение качественных характеристик угольной продукции. В зависимости от марки угля применяются отдельные требования хранения. Эти и другие вопросы будем прорабатывать с предприятиями дальше», – отметил Андрей Тарасенко.

Сейчас жилищно-коммунальный сектор республики обеспечен углём в объёме 568,8 тыс. тонн. Такой объём позволяет котельным бесперебойно работать до конца отопительного сезона 2021/2022 года. В арктических и труднодоступных населённых пунктах – до открытия автозимников в 2023 году.

Напомним, в настоящее время для нужд Нерюнгринской ГРЭС сформирован и хранится государственный резерв угольной продукции в объёме 49 тыс. тонн. Уголь потребляется в объёме от 3 до 7 тыс. тонн в сутки, что даёт возможность своевременно обновлять запас за счёт ежесуточных поставок.

В конце февраля и в марте были зафиксированы землетрясения в Нерюнгринском районе на шахте «Денисовская» УК «Колмар», которые привели к недостатку угля для нужд Нерюнгринской ГРЭС. Для бесперебойной работы энергообъекта дополнительные объёмы угля предоставил «Якутуголь» и Росрезерв.