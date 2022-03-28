В Якутии планируют увеличить местное производство свинины ⠀

Для обеспечения населения республики продукцией местного производства увеличат мощности действующего свинокомплекса. Для этого АО «Агрохолдинг Туймаада» будут созданы новые современные цеха. Об этом сообщил председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко по итогам посещения ООО «Хатасский свинокомплекс». ⠀

В Хатасском свинокомплексе два производственных цеха – репродуктивный и откормочный. Ежегодно в цехах на поголовье в 12 тысяч поросят заготавливают 520-530 тонн свинины. В 2022 году план – 522 тонны.

Свинокомплекс начал свою работу более 30 лет назад, и материально-техническая база нуждается в обновлении. Земли для расширения производства недостаточно – с обеих сторон комплекса протекают небольшие речки. По современным требованиям в свинокомплексе замкнутого цикла должны быть предусмотрены отдельные здания для каждого отдела. Сейчас же все цеха расположены в одном здании — пишет в своем телеграм-канале председатель правительства.