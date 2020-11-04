В Якутии планируют стабилизировать эпидситуацию до конца ноября

Сегодня, 4 ноября, в Якутске Глава Якутии Айсен Николаев провел очередное совещание с главами муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в республике за сутки зафиксировано 197 новых случаев COVID- 19. С 31 октября ежедневно по республике подтверждается более 190 новых случаев и более 100 – по городу Якутску. За неделю в регионе уровень заболеваемости вырос на 6,7 %.

По России в целом на сегодняшний день в среднем заболеваемость составляет 1127 на 100 тысяч населения, в республике 1457 на 100 тысяч населения, то есть у нас заболеваемость несколько выше. При этом по объемам тестирования республика твердо входит в число 15 регионов лидеров — за прошедшую неделю показатель по тестированию составил 571 на 100 тысяч населения.

Не уменьшается число тяжелых случаев болезни. Сейчас 107 пациентов находятся в реанимационных отделениях, из них 20 человек на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу до конца ноября стабилизировать эпидситуацию на местах. «Для этого необходимо неукоснительно соблюдать санитарные требования. Прошу держать на контроле всех работодателей в части безопасной организации труда, в том числе по переводу работников на удаленный режим работы. Категорически нельзя допускать к работе сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания. Ответственность за нарушение этого требования необходимо довести строго до каждого руководителя предприятий независимо от форм собственности», — подчеркнул глава.

В ходе совещания было отмечено, что в целях уменьшения тяжелых случаев болезни и сокращения летальности, главам районов и городских округов необходимо совместно с главными врачами обратить особое внимание на своевременную организацию лечения и госпитализацию больных старшего возраста и больных с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.

Глава потребовал обеспечить контроль за приезжающими лицами, в особенности это касается промышленных и арктических районов, а также всё еще остро стоит вопрос контроля за массовыми мероприятиями. По сведению Роспотребнадзора, рост заболеваемости в ряде районов происходит из-за проведения свадеб, юбилеев и других мероприятий с большим количеством людей и с несоблюдением санитарных ограничительных норм.

Участники совещания отметили, что сейчас на территории ряда районов начались традиционные зимние мероприятия, такие как забой скота, заготовка льда, подледная рыбалка, мунха. В данном направлении ведётся работа по исключению массового скопления людей, а также минимизации и исключения приезда гостей из городов и соседних районов. Главам наслегов на местах это сделать под силу, было бы желание. Необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, постоянно разъяснять населению санитарные требования.

Говоря о школьных каникулах, было сказано о необходимости контроля за времяпровождением детей. Главам муниципальных образований поручено, чтобы они продолжили разъяснительную работу о преимущественном нахождении детей дома, так как только это будет способствовать разобщению и уменьшению числа контактов.

Глава республики отметил, чтобы во все профилактические мероприятия были привлечены местные органы власти и должностные лица. «Практика показывает, что там, где они активно лично ежедневно контролируют, находятся на постоянной связи с жителями, ситуация в целом остается стабильной. Также органы местного самоуправления должны усилить взаимодействие с отраслевыми министерствами по контролю за республиканскими учреждениями, находящимися на территории тех или иных муниципальных образований. Ни одно учреждение не должно остаться без внимания», — акцентировал глава.

В ходе совещания было сказано, что начались выезды членов правительства республики и администрации Главы и правительства в районы для оказания методической и организационной поддержки районным оперативным штабам. Сейчас заместитель руководителя республиканского оперштаба Ольга Балабкина завершает рабочую поездку по Вилюйской группе районов. По плану с 5 ноября выезды начнутся в Таттинский, Ленский, Сунтарский, Нюрбинский, Среднеколымский, Аллаиховский, Мегино-Кангаласский и Олекминский районы.

«Ситуация непростая, по ряду районов видим, что она не улучшается, а наоборот имеет тенденцию к ухудшению, но, в целом, во многих крупных районах и городах есть определенная стабилизация. Пик вызовов, обращений на «горячие линии» и в «скорую помощь», которые были одну-две недели назад, намного уменьшились, спала нагрузка на больничную сеть. При этом ни в коем случае это не дает повода расслабляться, поскольку ситуация в любой момент может ухудшиться. От того, как мы сможем обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм на местах, зависит в целом результат нашей работы», — сказал глава республики.

На совещании были заслушаны доклады руководителей Ленского, Усть-Алданского, Нюрбинского районов. Было отмечено, что аптеки данных муниципальных образованиях обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. При этом, Айсен Николаев потребовал взять на контроль ситуацию, когда некоторые недобросовестные хозяева частных аптек, пользуясь обстановкой, поднимают цены на лекарства. В частности, такие обращения поступали от жителей Ленского района.

По информации главы Ленского района Жумарта Абильманова, закуплены экспресс-тесты для анализов, которые скоро поступят в больницы. Регулярно проводится дезинфекция помещений, соблюдается масочный режим в магазинах и в общественных местах. Администрация по согласованию с оперштабом издает распоряжение о приостановке межпоселенческих перевозок. Благодаря всем принятым мерам ожидается улучшение эпидемиологической обстановки в районе.

Глава Усть-Алданского района Алексей Федотов доложил, что совместно с МВД организованы рейды по выявлению нарушений, запрещены все массовые мероприятия, также действует волонтерский корпус. Поступили тесты на сбор анализов методом ИФА, ИХА.

Как сообщил глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев, в аптеках создан необходимый запас лекарственных средств, началась поставка арбидола, противовирусных препаратов, антибиотиков.

Руководители муниципальных образований отметили длинный период ожидания результатов анализов, который в среднем длится от 3 до 10 дней.

В работе совещания приняла участие руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева.

Она обратила внимание глав муниципальных образований на завершение прививочной кампании от гриппа. «В целом по республике привито 45 процентов населения из 60 по плану. На днях поступают остатки противогриппозной вакцины, которую нужно максимально использовать, сделав упор на город Якутск, где процент привитого населения наиболее низкий» — отметила она.

Маргарита Игнатьева также сказала о необходимости соблюдения температурного режима во всех школах, детских садах, больницах и жилых домах. После завершения школьных каникул очень внимательно следить за учебным процессом, все необходимые решения принимать по согласованию с главными санитарными врачами районов и оперштабами. Также она сообщила о планируемых проверках специалистами Управления Роспотребнадзора по РС (Я) по организации горячего питания в школах. Она особо подчеркнула о проведении строгого контроля за соблюдением масочного и перчаточного режимом в общественных местах.

Резюмируя совещание, Айсен Николаев еще раз указал руководителям органов местного самоуправления об исполнении всех санитарно-эпидемиологических требований в целях перехода от стабилизации ситуации к улучшению.