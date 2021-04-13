В Якутии планируют создать генофонд всех видов рыб

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО провёл совещание с руководством Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии и представителями предприятий по вопросу модернизации рыбоводных мощностей и воспроизводству водных биологических ресурсов.

«Нам надо создать генофонд всех видов рыб, которые сейчас есть в республике. Чтобы всегда иметь возможность восстановить и размножить ту или иную популяцию рыб. Для этого мы должны создать маточное стадо для производства малька и его последующего выпуска в водоёмы», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

В декабре прошлого года, находясь в рабочей поездке в Мирнинском районе, Андрей Тарасенко посетил Чернышевский рыбоводный завод. Это единственное предприятие в республике, которое занимается воспроизводством рыбных запасов. По итогам визита премьер поручил руководству района совместно с заводом разработать конкретные предложения по расширению направлений работы, видового состава разводимых рыб и географии зарыбления водоёмов республики.

Подготовлен бизнес-план по строительству нового корпуса завода для создания и размещения генофонда всех рыб Якутии. В настоящее время бизнес-план проходит согласование в Минэкологии республики.

Строительство нового автономного корпуса Чернышевского рыбоводного завода планируется на основе систем замкнутого водообеспечения в закрытых помещениях для искусственного воспроизводства и открытой части водоёма всех видов рыб.

Чернышевский рыбоводный завод будет основным заводом по сохранению и воспроизводству пресноводных биоресурсов Якутии. Основной задачей является повышение эффективности искусственного воспроизводства водных биоресурсов, в том числе во взаимодействии с недропользователями, осуществляющими деятельность на водных объектах.

Как отметили участники совещания, основными ценными промысловыми видами для региона являются омуль, ряпушка, чир, муксун и нельма. Поэтому наиболее актуальным становится искусственное воспроизводство именно этих ценных промысловых видов.

Премьер республики также поручил завершить работы по подготовке проектно-сметной документации строительства рыбоводного завода на реке Лена. Он подчеркнул, что проект должен быть типовым для того, чтобы применить технологии зарыбления на других реках Якутии, к примеру, на реке Колыма. Это позволит сохранить и поддержать численность естественной популяции, а в перспективе – развить местное товарное рыбоводство.