В Якутии планируют создать центр финансовой грамотности

Региональный центр компетенций по повышению финансовой грамотности планируется создать в Якутии в 2021 году. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минфина.

«В 2021 году планируется создание регионального центра компетенций по повышению финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия). На начальном этапе планируется охватить более 15 тыс. человек ежегодно», — сказали в ведомстве.

Центр будет отвечать за разработку ресурсов и распространение информации, за организацию и поддержку образовательных инициатив в области финансовой грамотности, а также за координацию действий и за проведение мониторинга и оценки проводимых мероприятий, составление отчетности.

«В республике различные структуры проводят большое количество мероприятий по повышению финансовой грамотности населения и защите прав потребителей финансовых услуг. Но работа не систематизирована и проходит локально, это снижает ее эффективность и не дает необходимого масштабирования. Мероприятия разрознены, не решают проблему финансовой безопасности населения в целом», — уточнили в министерстве.

Обучение для преподавания финансовой грамотности уже прошли свыше 100 учителей и педагогов. Также в Якутии работают 26 экспертов-консультантов в области финансовой грамотности. Сеть волонтеров для усиления работы будет расширена.

Проект Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» реализуется совместно государственными ведомствами и финансовыми организациями. Основная цель — сформировать ответственное финансовое поведение граждан и повысить эффективность защиты прав потребителей финансовых услуг. В Якутии работа по повышению финансовой и бюджетной грамотности населения ведется министерством финансов республики с 2012 года.