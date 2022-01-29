В Якутии планируют создать 44 пункта обработки мусора

44 объекта по обработке мусора могут ввести на территории республики к 2030 году, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Предлагается к 2030 году в республике ввести в эксплуатацию 203 пункта временного накопления, а также 44 объекта обработки — сортировочные линии, мусоросортировочные комплексы, мусороперегрузочная станция с элементами сортировки», — говорится в сообщении.

Помимо этого, планируется строительство 16 объектов обезвреживания (в том числе 13 для арктических районов), 17 объектов размещения отходов, 13 площадок временного хранения для отходов, не подлежащих сжиганию.

Перед главами районов стоит задача определить земельные участки под новые объекты ТКО, а также подать полный пакет документов по несанкционированным свалкам в районных центрах для их легального использования.