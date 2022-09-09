В Якутии планируют развивать яхтинг для детей

В Якутии планируют развивать и популяризировать новый вид спорта для детей – яхтинг. В перспективе он может войти в программу Международных спортивных игр «Дети Азии». Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам встречи с руководителем якутского яхт-клуба «Пятнадцатилетний капитан» Сергеем Помогаевым.

«Мы начнём развивать новый вид спорта в республике на профессиональном уровне. Небольшая база уже есть, местный яхт-клуб проводит регаты на Белом озере. В других дальневосточных регионах водные виды спорта уже развиваются достаточно неплохо, и Якутия имеет все возможности для создания своего профессионального спортивного сообщества. Первые команды можем представить уже в 2024 году на Играх «Дети Азии» в Якутске», – сказал Андрей Тарасенко.

Минспорт республики разработает концепцию развития яхтинга и других дисциплин, таких как гребля на байдарках и каноэ, чтобы начать проводить соревнования, разрабатывать методологию, помогать в подготовке тренеров и спортсменов.

Как отметил премьер республики, в перспективе республика сможет привлечь субсидии на закупку необходимого оборудования и мест проведения тренировок и соревнований.

«Игры «Дети Азии» многое сделали для развития спорта не только у нас в республике, но и в других регионах. В 2024 Игры вернутся к нам в Якутию и мы уже готовимся, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне», – отмечал ранее глава республики Айсен Николаев.

Яхт-клуб «Пятнадцатилетний капитан» начал работу в 2018 году и располагается в здании Якутского института водного транспорта в Якутске. В межнавигационный период яхт-клуб работает в режиме судомодельного кружка, где изготавливают лодки в масштабе один к одному, обучаются парусному спорту.