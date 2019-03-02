В Якутии планируют производство спутниковых ошейников

«Мы начали разработку спутниковых ошейников с 2012 года по просьбе оленеводов. Они сталкиваются с непроизводительным отходом: угоном домашних оленей дикими оленями, потерям, связанными с нападением хищников. В крупных стадах бывали случаи, когда уводили до 1,5 тыс. оленей в другие регионы, например, Красноярский край, Магаданскую область. Завершили испытания ошейников на севере, в Оймяконском, Оленекском районах. Отличие нашей разработки — в устойчивости к экстремально низким температурам, налаженный технический сервис, настройка программного обеспечения под условия заказчика», — рассказал Кривошапкин.

Он пояснил, что зарубежные аналоги стоят примерно раз в десять дороже, учитывая расходы на трафик спутниковой связи.

«Наши ошейники стоят около 40-50 тыс. рублей. Абонентская плата в месяц за спутниковую связь — порядка тысячи рублей. Зарубежные аналоги выглядят эргономичнее, точнее, но их не могут себе позволить простые хозяйства, коневоды, оленеводы. К тому же у них отсутствует региональный технический сервис», — пояснил он.

Экспериментальным путем разработчики пришли к выводу, что оптимальным является примерно один ошейник на каждые 20 оленей.

«Таким образом, на стадо из тысячи оленей потребуется примерно 50 спутниковых ошейников. Ошейник вешается на вожаков оленьего стада, лошадей.», — добавил собеседник агентства.