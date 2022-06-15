В Якутии планируют производить металлоконструкции для мостовых переходов

Металлоконструкции для строительства мостовых переходов планируют производить в республике. Основой для собственного производства могут стать местные предприятия, которые занимаются производством металлических деталей и резервуаров.

Напомним, что задачу по импортозамещению поставил ранее глава республики Айсен Николаев. В сложившихся экономических условиях в перечне приоритетных инвесттпроектов глава региона назвал развитие местного производства – от стройматериалов до сельхозпродукции.

Правительство окажет поддержку предприятиям для расширения линейки и оборудования. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам посещения механического завода «Восход» и Жатайского завода металлоконструкций.

«В планах – обустройство мостовых переходов в разных районах республики, также обновление резервуарного парка нефтебаз в Арктике. Сегодня материалы для этого завозятся из-за пределов республики. Хотя материалы и самое главное площадки для их производства и обработки есть внутри региона. Поддержим местные заводы, модернизируем, главное, что люди, которые этим занимаются, есть», – отметил Андрей Тарасенко.

Сегодня на заводе «Восход» работает четыре цеха, которые выполняют полный цикл работ по изготовлению техоборудования, включая металлические детали. Жатайский завод металлоконструкций перерабатывает до 1000 тонн металла в год и выпускает резервуары для воды и нефтепродуктов, контейнерные автозаправочные станции, металлоконструкции.