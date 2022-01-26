В Якутии планируют открыть «Школу креативных индустрий»

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) совместно с Национальной библиотекой республики подготовило предложения для участия в федеральном конкурсе «Школа креативных индустрий». В рамках конкурса Якутии может получить до 64 млн руб. Об этом по итогам совещания с главой Якутии Айсеном Николаевым рассказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

— Сегодняшние реалии таковы, что креативные индустрии занимают все большее место в экономике страны. Социально-экономическое развитие нашей республики в т.ч. невозможно без опоры на этот сегмент. Работая на долгосрочную перспективу, мы понимаем, что креативные отрасли постепенно отвоевывают свое место у сырьевых. С 2022 года регионы смогут получать субсидии из федерального бюджета на создание школ креативных индустрий. В рамках федерального конкурса Якутия может получить до 64 млн рублей на создание при Национальной библиотеке такой школы. Она будет включать в себя шесть творческих студий по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото и видеопроизводство, анимация и 3D графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии. Получать дополнительное образование в ней смогут больше 120 детей. Разрабатывая проект, мы ориентировались, что размещаться она будет в Якутске по адресу ул. Курашова, 46, — рассказал Юрий Куприянов.

Новый федеральный проект реализуется с этого года. Изменения были внесены в государственную программу «Развитие культуры» и утверждены Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. В школах креативных индустрий смогут получать дополнительное образование и развивать творческие навыки дети 5-11 классов. Курс обучения рассчитан на два года. Регионы, в которых будут созданы школы креативных индустрий, определит Минкультуры по результатам конкурсного отбора. Софинансирование из федерального бюджета на реализацию проекта в 2022 году составит 1,6 млрд рублей, в 2023 году – 1,6 млрд рублей, в 2024 году – 1,75 млрд рублей.