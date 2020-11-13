В Якутии планируют открыть аукционный дом по продаже местной продукции

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО провёл совещание с руководством предприятий местной промышленности, профильных ведомств и кредитных организаций республики, на котором рассмотрели вопрос создания аукционного дома для продвижения местной продукции.

Участники совещания отметили, что в вопросах развития местной промышленности наибольший потенциал имеют лес, пушнина, оленина и бивни мамонта.

«Для этих целей совместно с предприятиями малого и среднего бизнеса будем вести активную работу по модернизации имеющегося производства, обновления техники с привлечением опыта и технологий партнёров из других регионов России и мира. Но нам нужны новые механизмы для того, чтобы сделать эти отрасли максимально эффективными для экономики», – сказал премьер республики.

По словам Андрея Тарасенко свой аукционный дом – электронная торговая площадка – увеличит доступность инструментов финансового рынка для продвижения продукции местного производства, обеспечит приток налоговых поступлений.

Вопрос создания аукционного дома ранее обсуждался в контексте урегулирования рынка продажи бивня мамонта и обеспечения легального экспорта. В перспективе он может стать торговой площадкой для всех местных товаропроизводителей.

По итогам совещания премьер республики поручил профильным ведомствам внести предложения по механизму работы такой площадки и классификаторам по каждой из отраслей для того, чтобы начать детальную разработку проекта и его дальнейшее согласование в федеральных ведомствах.