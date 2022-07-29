В Якутии планируют обновить схему завоза угля в навигацию, заменив часть угля с Джебарики-Хая на другие угольные разрезы. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко по итогам совещания о ходе навигации.

Ранее глава республики Айсен Николаев отмечал, что в навигацию особое внимание уделяется решению вопроса с поставкой угля из-за снижения объёмов добычи из шахты Джебарики-Хая.

«МинЖКХ и Минпромгеологии совместно с Минтрансом разработают альтернативную схему поставки каменного угля в навигацию на реки Амга и Вилюй. Это связано с тем, что шахта Джебарики-Хая сократила ранее установленные объёмы добычи. Уже в навигацию 2023 года основной объём угля для нужд районов будет доставляться с других месторождений», – сказал Андрей Тарасенко.

Вопросы развития и технической оснащённости угольного разреза Джебарики-Хая дополнительно рассмотрят с участием предприятия «Якутуголь» и других профильных ведомств.

В навигацию 2022 года завоз жизнеобеспечивающих грузов идёт по графику. План выполнен уже на 55%. Несмотря на мелководье, полностью обеспечили завоз на Вилюйскую группу районов. До конца навигации все задачи по завозу будут решены.

20 июля началась арктическая навигация. Объём завоза по ней составляет 390 тыс. тонн грузов. Для безопасного прохождения судов планируется провести дноуглубительные работы на баровых участках рек Яна и Индигирка, где наблюдается мелководье.

Напомним, общий план объёма перевозок жизнеобеспечивающих грузов водным транспортом в навигацию 2022 года составляет 1 262,6 тыс. тонн. С начала навигации уже отгружено свыше 1 млн тонн грузов, из них 701 тысяча тонн – для нужд жизнеобеспечения районов.