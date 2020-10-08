В Якутии план завоза грузов выполнен на 99,8%

В Якутии в этом году перевозка грузов во время навигации осложнилась пандемией коронавируса, обмелением рек и лесными пожарами. Но, несмотря на трудности, поставленный план сегодня выполнен на 99,8%. Об этом на заседании правительственной комиссии по организации перевозки грузов сообщил первый вице-премьер республики Алексей Колодезников.

При плане 1 070 880,8 тонн сегодня доставлено 1 068 799,2 тонн различных грузов – угля, нефти, продовольственных товаров, сельхозпродукции. Алексей Колодезников выразил благодарность за проделанную работу членам правительственной комиссии и работникам Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, который отвечает за координацию завоза грузов.

«В условиях коронавируса, все задействованные службы провели слаженную работу с соблюдением всех требуемых санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, несмотря на обмеление реки Алдан, сильную задымленность от лесных пожаров, уголь с разреза «Джебарики Хая» доставлен до пунктов назначения в Усть-Майский и Усть-Янский районы», – отметил первый вице-премьер.

Завершение перевозок запланировано на 15 октября. За это время нужно доставить 3,7 тыс. тонн нефти до поселка Тикси и завершить транспортировку каменного угля с разреза Джебарики-Хая для нужд ООО «УК Тепло+».